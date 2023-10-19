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Gündem İfşa olunca paniklediler! Seküler mahallede kumar kanalizasyonu patladı
Gündem

İfşa olunca paniklediler! Seküler mahallede kumar kanalizasyonu patladı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 19:07:00 -
İfşa olunca paniklediler! Seküler mahallede kumar kanalizasyonu patladı

Sabah gazetesinden Ömer Karahan bugünkü yazısında İstanbul'daki kumarhanelere ilişkin patlak veren bir rezaleti kaleme aldı.

"İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum." diyen Karahan, "Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı. İddialara göre bu üçlü, otellerinde kalıp kumarhanede milyonlarca lira kaybedenleri listeleyip sağda solda bunun dedikodusunu yaptı. Ve yine konuşulanlara göre o listede ünlü sanatçı, işadamı ve futbolcuların isimleri de var. Tabii konu ilgi çekici olduğu için olay kısa sürede İstanbul'a ulaştı. Bunun üzerine ünlüler arasında büyük panik başladı." ifadelerini kullandı.

Ömer Karahan, Türk isimlerin yaşadığı kumarhane ifşası paniğine ilişkin yazısına şöyle devam etti:

Sonuçta kimi eşinden, ailesinden ya da sosyal çevresinden gizli gizli kumar oynuyor. Peki o listede kimler mi var? Ünlü futbolculardan tutun da sanatçısından işadamına kadar bir sürü tanınan isim...

Bu isimlerden bazıları endişeye kapılıp otelin sahibini arayıp "Bu ne rezalet, bunlar çok özel ve tüm hayatımızı altüst edebilecek bilgiler" diye fırçayı basmış. İlk şoku atlatan otel yönetimi o isimleri daha sonra tek tek arayıp "Üç çalışanın işine son verdik, bir daha böyle bir rezalet asla yaşanmayacak" diyerek garanti vermiş. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak?

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