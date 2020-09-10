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Aktüel IFRC Başkanı Rocca'dan Yunanistan ve AB'ye "göçmenleri geri itmeyin" çağrısı
Aktüel

IFRC Başkanı Rocca'dan Yunanistan ve AB'ye "göçmenleri geri itmeyin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:36:13 -
IFRC Başkanı Rocca'dan Yunanistan ve AB'ye "göçmenleri geri itmeyin" çağrısı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, uluslararası mülteciler hukukunda yer alan göçmenleri ve sığınmacıları "geri göndermeme ilkesine" saygı duymaları için Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Rocca, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği'nin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın her kesiminden insanlar için bir "felaket" olduğunu belirten Rocca, "Ancak dünyadaki savunmasız göçmenler, sığınma arayan insanlar ve mülteciler için mutlak bir 'felaket' oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rocca, bazı ülkelerin sınırlarını orantısız şekilde kapatmasından göçmenlerin olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "Yüksek gözaltı ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyalar. Salgın için giderek daha fazla günah keçisi yapılıyorlar. " diye konuştu.

Pandemi döneminde bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlerin fiziksel şiddet ve saldırılara maruz kaldığını aktaran Rocca, göçmenlerin Kovid-19'u yaymakla suçlanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Rocca, göçmenlere karşı "damgalama" ve "ayrımcılık" yapılmaması için medyaya da büyük görev düştüğünün altını çizdi.

- "Adalardaki göçmenler Yunan anakarasına taşınsın"

AA muhabirinin, Yunanistan'ın karadan ve denizden göçmenleri Türkiye'ye doğru "geri itmesine" ilişkin sorusuna ise Rocca, şu karşılığı verdi:

"Yunanistan'a, Avrupa Birliği'ne ve dünyadaki tüm ülkelere çağrım, geri göndermeme ilkesinin bir zorunluluk olduğu ve her ülkenin saygı duyduğu bir prensip olması gerektiğidir. Özellikle Akdeniz bölgesinde, pek çok durumda mülteci ve göçmenlerin, ahlaki ve insani olarak kabul edilemez olan daha büyük siyasi bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Bu (geri itmeler), Yunanistan'ın yanısıra Akdeniz'de pek çok ülkede gördüğümüz şeyler."

Rocca, Yunanistan'a adalarda gayriinsani koşullarda barınan göçmenleri Yunan anakarasına taşıması için bir kez daha çağrı yaptı.


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