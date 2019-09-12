0553 313 94 23

Ifo, Almanya'nın 2019-2020 büyüme tahminlerini düşürdü

Ifo, Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e gelecek yıl için ise yüzde 1,7’den 1,2’ye çekti- Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser:- "Alman ekonomisi resesyon riski altında, petrol sızıntısı gibi, sanayi sektöründeki zayıflık diğer sektörlere giderek yayılıyor”

12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
Ifo, Almanya'nın 2019-2020 büyüme tahminlerini düşürdü

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’ya ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e gelecek yıl için ise yüzde 1,7’den 1,2’ye revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin haziran ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde eylül ayında güncelleme yaptı. Kuruluş, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e, 2020 büyüme beklentisini 1,7’den 1,2’ye düşürdü. Ifo, Alman ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,4 büyümesini bekliyor.

Ifo, “sanayi sektöründeki zayıflığın ekonomide diğer sektörlere yayılmasını, artan küresel belirsizliği ve ekonomideki zayıflığın iş gücü piyasasını etkilemesini” revizeye sebep olarak gösterdi.

Bu yıla ilişkin işsizlik oranı tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 5 yükselten Ifo, istihdamın 45 milyon 274 binden 45 milyon 237 bine düşeceğini öngördü.

Kuruluş, 2020 için istihdamın 45 milyon 365 bine yükseleceği, işsizliğin artarak yüzde 5,1’e tırmanacağı tahmininde bulundu.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 45,8 milyar avro bütçe fazlasının gelecek yıl 23,1 milyar avroya gerileceği öngörüsünde bulundu. Bu fazlanın 2021’de ise 18,6 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Ifo, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Alman ekonomisinin, üçüncü çeyrekte de yüzde 0,1 küçüleceğini öngördü.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi resesyon riski altında, petrol sızıntısı gibi, sanayi sektöründeki zayıflık diğer sektörlere giderek yayılıyor.” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralırken Ifo'nun üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 bir daralma daha beklediğini kaydederek, "Teknik olarak bu bir resesyon… Bu ekonomik gerileme, onlarca yıldır büyüyen küresel ekonomik düzeni sorgulayan bir dizi siyasi olay tarafından tetiklendi.” değerlendirmesini yaptı.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ülke ihracatını etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl ekonominin sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
  1. Almanya
  2. büyüme
  3. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo)
  4. tahmin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu kamerada
    1. İstanbul Havalimanı’nda pırlanta..
    2. Saadet Partisi eski lideri Mustafa..
    3. Muharrem İnce yine Erdoğan'ın..
    4. Özalp ilçesinde husumetli aileler..
    5. Çin Almanya’ya nota verdi
    6. İthal edilen cihazı 5'te bir maliyetle..
    7. Managvatlılardan kurslara büyük ilgi
    8. Samsun'da icra memuru darp edildi: 4..
    9. Döviz kurları
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT..
    11. Trump yönetimi, elektronik sigarayı..
    12. Yoldan çıkan tır devrildi : 1 yaralı
    13. TSKB'nin Çin Kalkınma Bankasından..
    14. 3. Uluslararası Adana Lezzet..
    15. Fatma Teyze’nin hasta yatağı..
    16. Kocalarınızı kim zengin etti?
    17. Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor
    18. Huawei InFocus Fotoğrafçılık..
    19. Gürpınar’da bağımlılık ile mücadele..
    20. Türk zeytinyağı ihracatçıları..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı