"İflaslar artacak" uyarısı yapıldı! Şirketlerde batık korkusu

Allianz Commercial, 92 ülkeden, risk yönetimi yapan 3 binden fazla uzmanın görüşleriyle hazırlanan Allianz Risk Barometresi’nin 13’üncüsünü yayınladı. Allianz’ın yıllık küresel iş dünyası riskleri araştırması Risk Barometresi’nde endişe duyulan başlıca küresel ticari risklerin başında siber saldırılar geliyor.

İflaslar artacak uyarısı

Risk Barometresi’nde yer verilen Allianz Trade iflas raporunda ise; 2024 yılında, küresel ticari iflasların art arda üçüncü kez artış göstereceğine yer veriliyor. İflaslarda 2022'deki yüzde 1’lik küçük bir toparlanma ve 2023'teki yüzde 7’lik hızlanmanın ardından, bu yıl yüzde 8 oranında artış bekleniyor.

Kuruluşlar sorgulandı

Allianz Risk Barometresi için gerçekleştirilen risk anketi, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, Allianz müşterileri, brokerler ve sektörel ticaret kuruluşlar ile yapıldı. Risk Anketine en çok yanıt, 1.340 katılımcı ve yüzde 44 katılım oranıyla, yıllık geliri 500 milyon dolardan fazla olan büyük ölçekli şirketlerden geldi.

Bu riskler etkili olacak

2024 yılı için endişe duyulan başlıca küresel ticari risklerin de sıralandığı raporda, ilk üçte sırasıyla siber saldırılar, ticari faaliyetlerde duraksama ve doğal afetler yer alıyor. Listede, iklim değişikliği yedinci sırayı alırken nitelikli iş gücü eksikliği onuncu olarak son sırada bulunuyor.



İflas raporuna göre; iflaslar küresel çapta bu yıl yüzde 8 artacak. Böylece 2022'deki yüzde 1’lik küçük bir toparlanma ve 2023'teki yüzde 7’lik hızlanmanın ardından küresel iflaslarda art arda üçünü kez artış gerçekleşecek.