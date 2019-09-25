İflasın eşiğindeki eşine destek çıktı, mermer ustası oldu

İlçede mermer atölyesi işleten Nazmi Ak, 6 yıl önce yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, çalıştırdığı işçilerinin maaşını ödemekte zorluk yaşadı. Alacaklarını tahsil edemeyince iflasın eşiğine gelen Nazmi Ak'ın atölyesinde maaşını alamayan işçileri de işi bıraktı. İşçilerinin ayrılmasıyla atölyede tek başına çalışmak zorunda kalan Nazmi Ak'ın yardımına eşi Güllü Ak yetişti. Daha önce atölyedeki işçilere yemek getiren Güllü Ak, zor günler yaşayan eşi için kolları sıvayarak işe koyuldu. Eşinin işlerinde kendisine yardım eden Ak, kısa sürede bu işte ustalaştı. Atölyede zamanla mezar yapımı, mermer dökümü gibi birçok işin üstesinden başarıyla gelen 4 çocuk annesi Güllü Ak, hem iflasın eşiğinden kurtardığı eşine destek oluyor, hem de ev işlerini aksatmıyor.

Mermer ustalığının yanı sıra, yöreye özgü el sanatı olan Trabzon hasır bileziği örücülüğü de yapan Güllü Ak, 1 ve 5 yaşındaki çocuklarını da mermer dükkânında bakıyor. Atölyeye sipariş vermek için gelen müşteriler ise, ekmeğini taştan çıkaran Güllü Ak'ın çalışkanlığına hayran kalıyor.