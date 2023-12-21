İflası önlemek için yapılan her harcama dünyada ünlü dev şirketleri kötü etkiledi: 1. ABD, Çin 2. sırada! Öne çıkan haber

İflası önlemek için yapılan harcamalar küresel borcu yüzde 40 artırdı

IMF’ye göre, 2019’dan beri ülkelerin borcu yüzde 40 artarak 97 trilyon dolara yükseldi. Bu artışın en büyük nedeni ise Covid-19 salgınında piyasadaki iflasları önlemek adına yapılan destekler. Dünyanın en borçlu ülkesi ABD olurken, Çin ise ikinci sırada yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılından beri ülkelerin resmi borç miktarları yüzde 40 artış ile 97 trilyon dolara yükseldi.

PİYASA DESTEKLERİ ETKİLİ OLDU

Artışın en büyük nedeni hükümetlerin Covid-19 salgını süresince iş piyasasını desteklemek ve iflasları önlemek amacıyla yapmış oldukları borçlanmalar.

LİDER ABD, ÇİN İKİNCİ SIRADA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya borç pastasından en büyük payı 33.2 trilyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) alırken, bu borcun GSMH’sına oranı yüzde 123 gibi oldukça yüksek.

İkinci sırada ise 14.7 trilyon dolar ve yüzde 83 GSMH’ya oran ile Çin geliyor. 10 trilyon doların üzerinde borcu olan üçüncü ülke de Japonya. Japonya’nın borcu ise 10.8 trilyon dolar ancak GSMH ’ya oranı yüzde 255 ile rekor kırıyor.

JAPONYA’DA YAŞLANAN NÜFUS ETKİSİ

Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve artan sosyal güvenlik harcamaları bunun en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE 22’NCİ

186 ülkeyi içeren listede, Türkiye 397 milyar dolar ile 22. sırada yer alıyor. Türkiye’nin borcunun GSMH’sına oranı ise yüzde 34.4 ortalama olan yüzde 93’ün oldukça altında.

Küresel borcun GSMH’ya oranının 2028 yılı itibariyle yüzde 100’ü aşması bekleniyor.(istanbulticaretgazetesi)

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