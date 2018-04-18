İflas isteyen İnan'dan sağduyu paylaşımı!

Şirketinin malvarlığının borçlarının kapanmasına yeteceğini savunan İnan, mesajında iflas sonrası uzlaşma yoluyla sonuca varılması için uğraştıklarını vurguladı.

OHAL’DE İFLAS TALEP EDİLMEZ

Bakanlar Kurulu, 31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas erteleme taleplerini olağanüstü hal (OHAL) süresince dondurduğunu hatırlatan hukukçular ise iflas erteleme uygulamasının OHAL süresince kullanılamayacak olması sebebiyle, uygulamada çok rağbet görmeyen konkordatonun tercih edilebileceğini kaydediyor.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA

Serdar İnan da, mali durumu bozulmuş borçluları korumayı ve aynı zamanda alacaklıların da alacaklarını kısmen de olsa tahsil edebilmelerini sağlayan bir uygulama olan konkordato yoluyla borçlu ve alacaklılarıyla uzlaşmayı hedefliyor. Serdar İnan, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “53 yıldır biriktirdiğimiz dostlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, proje ortaklarımızın taşeron ve tedarikçilerimizin haklarını alabilmeleri için konkordato ilan etme çalışmalarına başladık. Bu süreçte herkesten sağduyu, ortak çalışma ve destek bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.