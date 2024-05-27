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Ekonomi İflas etmişti! iflastan çıkış: 1,5 milyar dolarlık destek planı yaptılar! Finansal kriz için teklifi: Kabul edecek mi?
Ekonomi

İflas etmişti! iflastan çıkış: 1,5 milyar dolarlık destek planı yaptılar! Finansal kriz için teklifi: Kabul edecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:37:00 - 2024-05-27 23:45:46
İflas etmişti! iflastan çıkış: 1,5 milyar dolarlık destek planı yaptılar! Finansal kriz için teklifi: Kabul edecek mi?

Brezilyalı havayolu Gol Linhas Aereas, teklifi sundu! 11. Bölüm iflastan çıkış için 1,5 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonunu içeren bir planın ana hatlarını belirledi.

Brezilyalı havayolu Gol Linhas Aereas, 11. Bölüm iflastan çıkış için 1,5 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonunu içeren bir planın ana hatlarını belirledi. Bugün yapılan bir menkul kıymet başvurusunda detaylandırıldığı üzere, bu mali desteğin yeni hisse ihracı ve 2 milyar dolarlık borcun yeniden finanse edilmesi yoluyla sağlanması bekleniyor.

Bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas koruması talep eden havayolu şirketi, Boeing'in geciken uçak teslimatlarının neden olduğu önemli borç ve aksaklıklarla boğuşuyordu.

Gol, kurtarma stratejisinin bir parçası olarak filosunu genişletmeyi ve işletme marjlarını arttırmayı amaçlayan beş yıllık bir stratejik plan da açıkladı.

Gerekli fonları temin etme süreci Haziran ayında başlayacak ve Gol finansman tekliflerini değerlendirmek üzere "rekabetçi bir süreç" başlatacak.

Bu aşamanın en azından üçüncü çeyreğin sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Buna ek olarak havayolu, potansiyel öz sermaye ve borç sermaye kaynakları da dahil olmak üzere uygulanabilir finansman alternatiflerini değerlendirecek.
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Finansman sürecine ilişkin iyimser tabloya rağmen Gol, işlemin başarılı olacağına dair bir garanti olmadığını belirtti. Şirketin kısa süre önce Brezilyalı rakibi Azul ile ağlarını ve sık uçan yolcu programlarını birbirine bağlayan bir kod paylaşımı anlaşması imzalaması, iki havayolu arasında olası bir birleşmeye ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

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Yorumlar

Emekli

Brezilyadan haber yap sen emekli mitingini haber yapma yalakalikta sinif atlarsiniz siz gercek yuzunuzu gorsum artik suna kesin ve net inaniyorum sizden be musluman olur nede fayda yahududenbfarkiniz yok siz akit bu ulkeyi ve turk halk8n8 yok etmek icin plan yapiyorsunuz bu iktidarin acil degismesi gerek
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