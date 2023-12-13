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Aktüel İflas eden o şirketin uçaklarını kim alacak derken çoktan satıldı! Pandemide iflas etmişti, dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi
Aktüel

İflas eden o şirketin uçaklarını kim alacak derken çoktan satıldı! Pandemide iflas etmişti, dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:49:00 -
İflas eden o şirketin uçaklarını kim alacak derken çoktan satıldı! Pandemide iflas etmişti, dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi

Karadağ'ın dev eski milli hava yolu şirketi Montenegro Airlines'ın iflası sonrası şirketin tasfiye uzmanları tarafından işletilen dört Fokker 100 uçağının ikisi satıldı.

Karadağ'ın eski milli hava yolu şirketi Montenegro Airlines'ın iflası sonrası şirketin tasfiye uzmanları tarafından işletilen dört Fokker 100 uçağının ikisi satıldı.

4O-AOL kuyruk tescilli 35 yaşındaki uçak, Hollandalı jet motoru tüccarı ve kiralama şirketi Airline Fleet Support tarafından 85.000 euro karşılığında satın alındı.

4O-AOP kuyruk tescilli 32 yaşındaki diğer uçak ise Sırp şirketi Hashtag tarafından 145.000 euro'ya satın alındı. Hashtag ayrıca F100 için dört motoru 705.000 euro karşılığında satın aldı.

Montenegro Airlines'ın filosundaki aynı tipteki iki uçak için ise herhangi bir teklif alınmadı.

PANDEMİDE İFLAS ETMİŞTİ!

Montenegro Airlines'ın iflası, havacılık endüstrisindeki zorlu koşulların yanı sıra COVID-19 pandemisinin sektöre etkisiyle birlikte gerçekleşmişti. Şirketin tasfiye süreci devam ediyor ve varlıkları satılarak alacaklılara ödeme yapılması hedefleniyor.
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Filosunda 4 uçağı ve 350 çalışanı bulunan şirket, son uçuşunu 2020 yılının bitimine doğru Noel Günü'nde Sırbistan'ın Belgrad şehrinden şirketin merkezi Podgorica'ya yaptı.

Montenegro Airlines, Yugoslavya'daki iç savaşın sonlarına doğru, 1994 yılında kurulmuştu.

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