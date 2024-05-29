İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

Gol, iflas koruma sürecini 1,5 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonu ile aşmayı planlıyor. Bu adım, şirketin mali yapısını güçlendirecek.

Brezilya’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Gol, 11. Bölüm iflas koruma işlemlerinden çıkışını, yeni hisse ihracı ve 2 milyar dolarlık borcun yeniden finanse edilmesi yoluyla 1,5 milyar dolarlık bir sermaye enjeksiyonu planlayarak gerçekleştirmeyi umuyor. Şirket, bu yılın başlarında, Boeing’den geciken uçak teslimatları ve ağır borç yükü nedeniyle ABD’de iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Gol’un yeniden yapılandırma sürecinden çıkış tahminleri, filosunu genişletmeyi ve işletme marjlarını artırmayı hedefleyen beş yıllık stratejik planın bir parçası olarak açıklandı. Planın duyurulmasının ardından, Sao Paulo Borsası’nda işlem gören Gol hisseleri %3,5 oranında düşüş yaşadı ve şirket, hisselerinin iflastan çıkış sonrası “minimum değere” ulaşmasının “yüksek olasılıkla” gerçekleşeceği konusunda uyarıda bulundu. Gol, iflastan çıkışını finanse etmek için Haziran ayından itibaren teklifleri değerlendireceğini ve bu sürecin en az üçüncü çeyreğin sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Ayrıca, şirket bu süreçte “potansiyel öz sermaye ve borç sermayesi kaynakları tarafından sunulan fırsatlar da dahil olmak üzere, uygulanabilir rekabetçi alternatif işlemleri” inceleyeceğini ifade etti.

Brezilya’nın en büyük ikinci havayolu

Gol’un FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kar) marjlarının 2024 yılında %27’den yaklaşık %23’e düşmesi bekleniyor. Ancak, şirketin yıllık 1 milyar real (yaklaşık 193,80 milyon dolar) kar iyileştirme programı sayesinde, 2025’te %29, 2026’da %30 ve 2029’da %34’lük bir artış öngörülüyor. Gelir yolcu kilometresine göre, Gol, Brezilya’nın en büyük ikinci havayolu şirketi konumunda olup, iç pazarda LATAM’ın yaklaşık %30’luk payına karşılık %40’lık payla Azul’un ardında yer alıyor.

Kaynak: haber.aero