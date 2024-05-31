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Dünya İflas çanları çalıyor! Konkordato sürecindeki ünlü dev banka: Müşteriler paralarını çekiyor! İflasa doğru gidiyor
Dünya

İflas çanları çalıyor! Konkordato sürecindeki ünlü dev banka: Müşteriler paralarını çekiyor! İflasa doğru gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 19:25:00 - 2024-05-31 23:24:58
İflas çanları çalıyor! Konkordato sürecindeki ünlü dev banka: Müşteriler paralarını çekiyor! İflasa doğru gidiyor

Maddi sıkıntılar, bankacılık sektöründe büyük bir krize yol açtı. Dev bir banka iflasın eşiğinde.

Son dönemlerde dünya genelinde iflas ve konkordato haberlerinde artış gözlemleniyor. Ekonomik zorluklar bankacılık sektörünü de ciddi biçimde etkiliyor. ABD merkezli New York Community Bancorp, bu krizin son kurbanlarından biri olarak iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Sektörün önde gelen isimlerinden biri, "Banka, emlak kredilerine bağlı olası riskler nedeniyle büyük finansal zorluklar yaşıyor. Bu durum, Moody's'in bankanın kredi notunu çöp seviyesine indirmesine neden oldu. Bankanın toparlanmasını umuyoruz, fakat bu pek olası görünmüyor," dedi.

Geçtiğimiz hafta, New York Community Bancorp'un hisselerinde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Banka, geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu ve bu açıklama sektörde büyük bir şok etkisi yarattı. Analistler, bankanın en azından küçük bir kar açıklamasını bekliyorlardı.

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