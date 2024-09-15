İflas bayrağı açıldı! Dev hamburgerci ‘ham’ oldu

Son kurban ise dev hamburger zinciri oldu. foxbusiness.com’un servis ettiği habere göre merkezi ABD’de bulunan BurgerFi International 11. Bölüm koruması için iflas başvurusu yaptı. Şirket, BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza & Wings markalarının "tüm paydaşlar için değerini korumak" amacıyla 11. Bölüm yeniden yapılanması için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Şirket, iflas işlemlerine yalnızca kendi kurumsal mülkiyetindeki BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza & Wings restoranlarının dahil olduğunu söyledi. Bunlardan sırasıyla 17 ve 50 tane var.

BurgerFi'nin dilekçesi ABD'nin Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunuldu.

PANDEMİ VE MALİYETLE İFLASA SÜRÜKLEDİ

Şirketin Yeniden Yapılandırma Sorumlusu Jeremy Rosenthal, yaptığı açıklamada şirketin 11. Bölüm başvurusunda bulunma ihtiyacının, "Sürdürülebilir enflasyon ve artan gıda ve işçilik maliyetleri ortasında pandemi sonrası tüketici harcamalarındaki sert düşüş" nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

İşini geliştirmeyi hedefleyen BurgerFi, geçen yıl kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlatmıştı.

MİRAS PAYLAŞIMI İŞLERİ ZORA SOKTU

CEO Carl Bachmann, şirketin bir yıldan kısa bir süre önce başlatılan dönüşüm planının erken olumlu göstergelerini görmesine rağmen miras zorluklarının da bugünkü başvuruyu gerekli kıldığını söyledi.

BurgerFi, dosyalamasında varlıkları için 50-100 milyon dolar aralığında bir tahminde bulundu. Tahmini yükümlülükler 100-500 milyon dolar arasındaydı.