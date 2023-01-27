İflah olmaz AK Parti muhalifi Murat Yetkin'den bomba "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

İflah olmaz AK Parti muhalifi gazeteci Murat Yetkin, dün cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ilk kez görüşen Altılı Masa'nın ortak açıklamasını değerlendirdi.

Altılı Masa'nın dünkü toplantıda Millet İttifakı'na dönüştüğünü ifade eden Yetkin, toplantının hedef ve beklentilerin gerisinde kaldığını belirterek hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Yetkin, yetkinreport.com'daki yazısında, cumhurbaşkanlığını seçimini yine Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ima ederek şu yorumu yaptı:

"Aday konusunda (...) top çevirecek zaman artık tükeniyor. Ortak açıklamada 'tarihi sorumluluk' ve 'kader seçimi' tanımları geçiyor ama manzara muhalif seçmene liderlerin bu kavramlardaki samimiyetlerini sorgulatmaya başladı. Bu gidişle atı alan yine Üsküdar’a geçebilir."