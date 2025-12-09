  • İSTANBUL
Gündem

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hortumcu Cem Uzan'ın taktiğini izlediğini gözler önüne serdi.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündemi yorumluyor hem gündem belirliyor.

Programa çarpıcı yorumlarıyla eşlik eden Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hortumcu Cem Uzan'ın taktiğini izlediğini gözler önüne serdi.

 

"Cem Uzan, Ekrem İmamoğlu profiliyle örtüşen bir tip"

Karahasanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakın Cem Uzan benim için birebir Ekrem İmamoğlu profiliyle örtüşen bir tiptir.

Dolandırıcılık, üçkağıtçılık, yolsuzluk en kral noktada yapan bir Cem Uzan.

Medyaya girmiştir, siyasete girmiştir ve 'ben siyasete girdiğim için benim üzerime geliyorlar' demiştir.

Aynı savunmaları yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a o tarihte Başbakandı.

'Allahsız herif' diye benzer şekilde şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hakaretlerin benzerini de Cem Uzan yapmıştır.

Şimdi ben Cem Uzan'la ilgili evvelki tarihlerde iki tane duruşmanın haberini okuyayım.

 

O haber üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun şimdiki savunmalarını da mahkeme hakimiyle diyaloğunu da çok daha sıhhatli değerlendirme imkanımız olacak.

Tarih 11 Mart 2006. 'Cem Uzan mahkemede' diyor bir gazetenin birisi. 

Hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla hakim önüne çıkan Uzan duruşmada Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı suçladı.

Görüyor musunuz? Hazineyi zarara uğratmakla suçlanıyor. Hazine bonosu satmışsın kardeşim.

Star gazetesinin 1. sayfasında Saygı Öztürk'ün olduğu, Uğur Dündar'ın olduğu, Yılmaz Özdil'in olduğu gazetenin 1'inci sayfasında hazine bonosu satıyorsun.

Hazine bonosu satmaya yetkin yok. 'Öyle bir yetki almamışsın Hazine'den' deniliyor.

Diyor ki Cem Uzan savunmada; Ekrem İmamoğlu ile örtüştüreceğiz onu.

Diyor ki; 'Maliye Bakanı Kemal Kemal Unakıtan'ın talimatıyla bu soruşturma

Kimin talimatıyla olduysa oldu kardeşim. Sen de deki; 'Star Gazetesi'nin 1'inci sayfasında bana ait gazetede o hazine bonosu satışı ile ilgili verdiğimiz ilanların dayanağı şudur.'

