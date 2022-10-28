İfade tebligatlarına cevap vermeyen Ümit Zileli gözaltına alındı! CHP'nin medyası ahlaksızca çarpıttı
Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında tebligatla ifadeye çağrılan Ümit Zileli hakkında, hiçbir tebligata cevap vermeyince yakalama kararı çıkartıldı. Zileli bugün havalimanında gözaltına alınırken, CHP'ye yakın medya gelişmeyi, "Ümit Zileli'ye Cumhurbaşkanı'na hakaret gözaltısı" şeklinde çarpıtarak ahlaksızlığını gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Korkusuz yazarı Ümit Zileli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile açılan soruşturmada ifade vermediği için gözaltı kararı çıkartıldı.
Zileli hakkındaki gözaltı kararı bugün İzmir Havalimanı'nda uygulandı.
Kitap fuarına katılmak üzere İzmir'e giden Zileli, havalimanındaki rutin polis uygulamasında gözaltına alındı.
Ümit Zileli savcılık tarafından, Pazartesi günü mesai bitimine kadar adliyeye gidip ifadesini vermek şartı ile serbest bırakıldı.
Ahlaksızca çarpıttılar!
Muhalif medya, Zileli'nin ifade vermemesi sebebi ile hakkında yakalama kararı çıkartılıp gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeyi çarpıtarak, "Ümit Zileli'ye Cumhurbaşkanı'na hakaret gözaltısı" algısını oluşturdu.
Zileli'nin kendisine gönderilen ifade tebligatlarına cevap vermemesi sebebi ile hakkında yakalama kararının çıkartılmasını çarpıtan CHP'ye yakın medya kuruluşları, ahlaksızlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.