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Ekonomi İEÜ öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

İEÜ öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:38:00 -
İEÜ öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne 27.08.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik  posta  yoluyla  yapılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır).  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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