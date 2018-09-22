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İETT'den müjde: Bugün ulaşım yüzde 50 indirimli!

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bugün toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 00:57
İETT'den müjde: Bugün ulaşım yüzde 50 indirimli!

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün İstanbul'da toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak. İETT'den yapılan açıklamada, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül 2018 Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI NEDİR?

Ayrıca, İstanbullular sahip oldukları istanbulkart'ı okutmak suretiyle "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri'nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. "Avrupa Hareketlilik Haftası", 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerle, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 00:57
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