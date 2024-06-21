İETT'de gelinen son nokta! Kapısı halatla bağlanan otobüste karanlık sefer
İş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri her gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.
Bahçeşehir-Yenikapı güzergahında bir İETT otobüsünün önce kapısı arızalandı.
Kapı arızası için otobüsteki yolcular devreye girdi. Kapı halatla bağlandı.
Elektrik arızası da verdi!
Kapısı halatla bağlı otobüs seyir haline geçtikten sonra da elektrik arızası verdi.
Araç ışıksız bir şekilde seferini tamamladı. Yaşanan tüm rezil anlar yolcular tarafından kaydedildi.
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