İETT'de bir skandal daha! Vatandaşlar ölümden döndü
Aylardır İBB'ye bağlı İETT'nin otobüslerindeki bakımsızlık nedeniyle çile çeken vatandaşların artık can güvenliği tehdit altında. Bakımsızlıktan dökülen otobüslerden birinde, bugün bir vatandaşın hemen önüne reklam panosu düştü.
Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.
İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü.
Reklam panosunun bir vatandaşın hemen önüne düşmesi yürekleri ağza getirdi.
Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.