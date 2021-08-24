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Gündem İETT'de bir skandal daha! Vatandaşlar ölümden döndü
Gündem

İETT'de bir skandal daha! Vatandaşlar ölümden döndü

Aylardır İBB'ye bağlı İETT'nin otobüslerindeki bakımsızlık nedeniyle çile çeken vatandaşların artık can güvenliği tehdit altında. Bakımsızlıktan dökülen otobüslerden birinde, bugün bir vatandaşın hemen önüne reklam panosu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:30:00 -
İETT'de bir skandal daha! Vatandaşlar ölümden döndü

Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü.

Reklam panosunun bir vatandaşın hemen önüne düşmesi yürekleri ağza getirdi.

Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

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Yorumlar

Putsavar

ohhhhhhh OHHHHHHH OHHHHHHHHH BETER OL İSTANBULLUUUUU.HİLEYLE HURDAYLA ELE GEÇİRDİĞİNİZ İSTANBUL İNTİKAMINI ALIYORRR.YA HAK.BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZZZZ
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osmanoğlu2023

halkımızın büyük bir bölümü sabırsız ve eğitimsiz olduğu için bu konudaki sorumluluğun devlette olduğunu zannediyor! zaten onun propagandasını bilinçli olarak işin başından itibaren prpaganda şeklinde götürmeleri bundan! öteden beri olumsuz tabiat hadiseleri cereyan edince hemmen şu soruyu ortaya atarlar: kim yaptı? Reis! Reis kadar taş düşsün başınıza deyincede böyle otobüslerin içine demir parçaları düşüveriyor... hiçbir gazetecide çıkıp ekrem pinokiyo'nun fecaatlarını yüzüne vurmuyor!
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