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Gündem İETT şoförü otobüsü yol ortasında bırakıp gitti
Gündem

İETT şoförü otobüsü yol ortasında bırakıp gitti

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:27:00 -

İstanbul Beykoz’da seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, ön lastiği patlayan aracı yol ortasında çalışır şekilde bırakıp gitti.

İddiaya göre, 15BK numaralı İETT otobüsünün şoförü, ön lastiği patlayan aracı ana caddede çalışır halde bırakıp gitti.

Şoförün anahtarı üzerinde bırakıp gitmesi nedeniyle vatandaşlar aracı stop ettirip dörtlüleri yaktı.

Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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