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Gündem İETT şoförü mü eşkıya mı? Yolcuları bıçak çekerek tehdit etti!
Gündem

İETT şoförü mü eşkıya mı? Yolcuları bıçak çekerek tehdit etti!

Üsküdar'dan Pendik'teki evlerine toplu ulaşım kullanarak gitmek isteyen 20 yaş altı iki genç kardeş, İETT otobüsü'nün şoförü tarafından bıçakla tehdit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:46:00 -

Toplu taşıma aracı yasağından haberleri olmayan 20 yaş altı iki genç kardeş, bıçak çeken İETT şoförü tarafından tehdit edilerek otobüsten atıldı.

'Toplu taşıma aracının yasak olduğundan haberimiz yoktu'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan 19 yaşındaki genç, "Sokağa çıkmamızın serbest olduğu saat diliminde kız kardeşimle birlikte zorunlu olarak Üsküdar'a gitmiştik. Pendik'teki evimize dönmek için İETT otobüsüne binmek istedik. Toplu taşıma aracını kullanmamızın yasak olduğundan benim de kız kardeşimin de haberi yoktu." dedi.

" 'Öğrenci kartımızın olmadığını sandı' diye düşündüm"

19 yaşındaki genç, beraberindeki kız kardeşi ile yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Kartlarımızı okuttuktan sonra araç şoförü kız kardeşime kaç yaşında olduğunu sordu. O da '17 yaşındayım' diyerek cevap verdi. Şoför hiç anlamadığımız bir şekilde bize bağırmaya başladı. 'Araçtan inin' dedi. Bize 'öğrenci' kartı bastığımız için inanmadığını düşündüm. 'Abi öğrenci kimliklerimiz var' dedim. O da direksiyondan kalkarak elindeki bıçakla üzerimize yürüdü."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerle 65 yaş üstü vatandaşların hafta içi sokağa çıkabilecekleri saat dilimi 13:00-16:00 arası olarak açıklanmıştı. Karara göre 65 yaş üstü vatandaşlarla 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklanmıştı.

 

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Yorumlar

Ali

Herşeyden bişey çıkarmaya çalışmayın
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Ahmet

Şoför durduk yerde niye bıçakla üzerlerine yürüsün? Arada bir şeyler olmuştur 
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