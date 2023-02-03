  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
Gündem İETT şoförü cezaevine gönderildi! '5:30-21:30 arası çalışıyorum'
Gündem

İETT şoförü cezaevine gönderildi! '5:30-21:30 arası çalışıyorum'

Bahçelievler'deki İETT otobüsünün durağa dalması sonucu yaşanan kazada yaralılardan birisi daha hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 23:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İşbilmez Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı kavgası verirken, İBB yönetimindeki İETT can almaya devam ediyor.

Dün İstanbul'un iki ayrı noktasında yaşanan bir metrobüs bir İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bahçelievler'deki otobüs kazasında yaralanan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazada 51 yaşındaki fiziksel engelli Hikmet Kaya da hayatını kaybetmişti.

İlk ifadesinde 'frenler bozuktu' demişti!

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüs şoförü S. B. emniyetteki ilk ifadesinde suçun kendisinde olmadığını, otobüs frenlerinin bozuk olduğunu söylemişti.

Savcılık ifadesinde de fazla mesai yaptığını söyleyen İETT şoförü, "Ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Tansiyon hastasıyım, dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim." dedi.

S.B., uyduğu iddialarını ise yalanlayarak, "Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

S.D., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı
İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı

Gündem

İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı

Ekrem Giresun gezisine hazırlanıyor!
Ekrem Giresun gezisine hazırlanıyor!

Siyaset

Ekrem Giresun gezisine hazırlanıyor!

İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Gündem

İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!
Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!

Siyaset

Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23