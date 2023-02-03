İETT şoförü cezaevine gönderildi! '5:30-21:30 arası çalışıyorum'

Yeniakit.com.tr

İşbilmez Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı kavgası verirken, İBB yönetimindeki İETT can almaya devam ediyor.

Dün İstanbul'un iki ayrı noktasında yaşanan bir metrobüs bir İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bahçelievler'deki otobüs kazasında yaralanan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazada 51 yaşındaki fiziksel engelli Hikmet Kaya da hayatını kaybetmişti.

İlk ifadesinde 'frenler bozuktu' demişti!

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüs şoförü S. B. emniyetteki ilk ifadesinde suçun kendisinde olmadığını, otobüs frenlerinin bozuk olduğunu söylemişti.

Savcılık ifadesinde de fazla mesai yaptığını söyleyen İETT şoförü, "Ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Tansiyon hastasıyım, dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim." dedi.

S.B., uyduğu iddialarını ise yalanlayarak, "Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

S.D., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.