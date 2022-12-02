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Yerel İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Yerel

İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 14:19:00 -
İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Eminönü istikametinde ilerleyen 34 TP 6339 plakalı İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

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