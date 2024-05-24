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Gündem İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor
Gündem

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-24 10:47:00 -

Kağıthane’de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihmalleri yüzünden İBB yerine vatandaş çalışmaya başladı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

 

Vatandaşlar hareketli anlar yaşadı

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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