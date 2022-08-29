İETT otobüsü alev alev yandı
CHP'li İBB yönetiminde artık alışılmış bir görüntü olan arıza yapan ve yanan otobüslere bir yenisi daha eklendi. Tuzla'da park halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Şifa Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Otobüste kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.