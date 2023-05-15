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Gündem İETT aracı yine arıza yaptı! Vatandaşlar mağdur oldu
Gündem

İETT aracı yine arıza yaptı! Vatandaşlar mağdur oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:21:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da yolda kalan İETT aracındaki vatandaşlar yere çöküp yeni aracın gelmesini bekledi. Yolda kalıp mağdur olan vatandaşların o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy-Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsü, Altınşehir’de arızalanınca yolda kaldı. Arıza nedeniyle yolculuklarına devam edemeyen vatandaşlar araçtan indirildi. Mağdur vatandaşlar yol kenarında oturarak yeni otobüsün gelmesini bekledi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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