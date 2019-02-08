IEFT 2019 yurtdışı eğitim fuarı ne zaman?2019 IEFT yurtdışı eğitim fuarı nerede yapılacak?

IEFT nedir? IEFT 2019 yurdışı eğitim fuarları nerede yapılacak? İşte yurtdışına gitmeyi planlayan binlerce öğrencinin merak ettiği IEFT fuarı ile ilgili ayrıntılar...

08 Şubat 2019 Cuma 22:21
IEFT 2019 yurtdışı eğitim fuarı ne zaman?2019 IEFT yurtdışı eğitim fuarı nerede yapılacak?

IEFT nedir? IEFT 2019 yurdışı eğitim fuarları nerede yapılacak? İşte yurtdışına gitmeyi planlayan binlerce öğrencinin merak ettiği IEFT fuarı ile ilgili ayrıntılar...

İşte 5 Farklı Ülkeden, 200 Üniversite, Kolej ve Dil Okulunun Katılımıyla İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek IEFT yurtdışı eğitim fuarının tarihi ve yerleri...

2019 IEFT  yurdışı eğitim fuarı nerede ve ne zaman yapılacak?

24 Şubat 2019 - Ankara Sheraton Otel

Saat: 13:00 – 19:00

28 Şubat 2019 – Bostancı Dedeman Otel (İst. Anadolu yakası)

Saat: 13:00 – 19:00

26 Şubat 2019 - İzmir Hilton Otel

Saat: 13:00 -19:00

2-3 Mart 2019 - İstanbul Kongre Merkezi (Avrupa Yakası)

Saat: 12:00 – 18:00

 

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  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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  6. 2019 ıeft
  7. 2019 ıeft yurtdışı eğitim fuarı

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