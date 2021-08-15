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Ekonomi İDÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İDÜ öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:50:00 -
İDÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Diğer şartlar:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul'ca  denkliğinin  onaylanmış olması şart.

3- Başvuran  adayların;  dilekçe  (Başvurduğu  kadroyu  belirterek),  özgeçmiş,  yabancı  dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile 4 adet USB Belleği,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmekte. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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