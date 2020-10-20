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Aktüel İDSO Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında iki kez sahne alacak
Aktüel

İDSO Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında iki kez sahne alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:48:24 -
İDSO Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında iki kez sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında 23 ve 30 Ekim'de sahne alacak.

Konser dizisinin ilki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşecek.

Şef Dağhan Doğu yönetiminde yapılacak konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, solist Mehmet Yasemin (keman) ve solist Tevfik Rodos'a (bas) eşlik edecek.

NTV ile ortak hazırlanan ikinci bölümde "Marşlarla Cumhuriyet Yolculuğu" belgeselinin yayını gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü gazeteci, program yapımcısı Ahmet Yeşiltepe'nin yapacağı programda, yazar, öğretim üyesi ve danışmanlık görevlerini yürüten Ali Faik Demir anlatıcı olarak izleyenlerle buluşacak.

İDSO DenizBank Cumhuriyet Bayramı Haftası konserler dizisinin ikincisi ise 30 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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