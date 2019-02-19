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İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nden aday oldu | İdris Naim Şahin kimdir kaç yaşında?

İYİ Parti'den aday olacağı günlerce konuşulan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki, bir dönem içişleri bakanlığı görevini de yapan İdris Naim Şahin kimdir? İdris Naim Şahin nereli? İdris Naim Şahin kaç yaşında? İdris Naim Şahin hangi görevlerde bulundu?

19 Şubat 2019 Salı 15:22
İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nden aday oldu | İdris Naim Şahin kimdir kaç yaşında?

İYİ Parti'den aday olacağı günlerce konuşulan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki, bir dönem içişleri bakanlığı görevini de yapan İdris Naim Şahin kimdir? İdris Naim Şahin nereli? İdris Naim Şahin kaç yaşında? İdris Naim Şahin hangi görevlerde bulundu?

İdris Naim Şahin kimdir?

İdris Naim Şahin (d. 1 Haziran 1956, Ünye), Türk siyasetçi, eski İçişleri Bakanı.

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu İl Maiyet Memurluğu'nu müteakip 1980 yılında Kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye'nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri’nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi.

Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski Valisi ve Ak Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:22
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