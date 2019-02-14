İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu adayı mı oldu? Son dakika

AK Parti Ordu milletvekile ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında son dakika haberleri yine gündemde. İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı mı oldu? İYİ Parti Ordu belediye başkan adayı İdris Naim Şahin mi?

İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti’nin Ordu belediye başkan adayı oldu.Habertürk’ün iddiasına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak’ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, “İdris Bey İyi Parti’den aday olmak istiyor ama CHP’nin desteği şartı var” ifadelerini kullanmıştı. Ancak CHP geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olduğunu açıklamıştı. Bir ara CHP Genel Merkezi Ordu’da hiç aday göstermeyerek Şahin’in adaylığını dolaylı destekleme yoluna gideceği konuşuluyordu. CHP Ordu teşkilatı, partinin aday göstermeyerek İdris Naim Şahin’e yapacağı desteğin Ordu ilçelerinin de kaybedilmesine neden olacağı söyleyip bu duruma itiraz etmişti. AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler olmuştu.

AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

Akkuş İsa Demirci

Altınordu Aşkın Tören

Aybastı Beytullah Geçtan

Fatsa İbrahim Etem Kibar

Gölköy Fikri Uludağ

Gülyalı Talip Şen

Gürgentepe Yaşar Şahin

Kabadüz Yener Kaya

Kabataş Yakup Yılmaz

Korgan Tuncay Kiraz

Kumru Yusuf Yalçova

Mesudiye İsa Gül

Perşembe Mustafa Tandoğan

Ulubey İsa Türkcan

Ünye Hüseyin Tavlı

Çamaş Mahmut Ayparçası (MHP)

İkizce Osman Kaygı(MHP)

24 Haziran Ordu genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13

Muharrem İnce: Yüzde 25.96

Meral Akşener: Yüzde 7.57

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30

Doğu Perinçek: Yüzde 0.25

Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81

Millet İttifakı:Yüzde 32.65

AK Parti: Yüzde 48.68

CHP: Yüzde 22.90

MHP: Yüzde 17.13

İYİ Parti: Yüzde 8.60

SP: Yüzde 1.15

HDP: Yüzde 0.91