İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu adayı mı oldu? Son dakika
AK Parti Ordu milletvekile ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında son dakika haberleri yine gündemde. İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı mı oldu? İYİ Parti Ordu belediye başkan adayı İdris Naim Şahin mi?14 Şubat 2019 Perşembe 09:04
AK Parti Ordu milletvekile ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında son dakika haberleri yine gündemde. İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı mı oldu? İYİ Parti Ordu belediye başkan adayı İdris Naim Şahin mi?
İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti’nin Ordu belediye başkan adayı oldu.Habertürk’ün iddiasına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak’ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, “İdris Bey İyi Parti’den aday olmak istiyor ama CHP’nin desteği şartı var” ifadelerini kullanmıştı. Ancak CHP geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olduğunu açıklamıştı. Bir ara CHP Genel Merkezi Ordu’da hiç aday göstermeyerek Şahin’in adaylığını dolaylı destekleme yoluna gideceği konuşuluyordu. CHP Ordu teşkilatı, partinin aday göstermeyerek İdris Naim Şahin’e yapacağı desteğin Ordu ilçelerinin de kaybedilmesine neden olacağı söyleyip bu duruma itiraz etmişti. AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler olmuştu.
AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
Akkuş İsa Demirci
Altınordu Aşkın Tören
Aybastı Beytullah Geçtan
Fatsa İbrahim Etem Kibar
Gölköy Fikri Uludağ
Gülyalı Talip Şen
Gürgentepe Yaşar Şahin
Kabadüz Yener Kaya
Kabataş Yakup Yılmaz
Korgan Tuncay Kiraz
Kumru Yusuf Yalçova
Mesudiye İsa Gül
Perşembe Mustafa Tandoğan
Ulubey İsa Türkcan
Ünye Hüseyin Tavlı
Çamaş Mahmut Ayparçası (MHP)
İkizce Osman Kaygı(MHP)
24 Haziran Ordu genel seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13
Muharrem İnce: Yüzde 25.96
Meral Akşener: Yüzde 7.57
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78
Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30
Doğu Perinçek: Yüzde 0.25
Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81
Millet İttifakı:Yüzde 32.65
AK Parti: Yüzde 48.68
CHP: Yüzde 22.90
MHP: Yüzde 17.13
İYİ Parti: Yüzde 8.60
SP: Yüzde 1.15
HDP: Yüzde 0.91
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