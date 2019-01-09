İdris Naim Şahin CHP'nin kararını bekliyor

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı kurarken, CHP ile İyi Parti de ittifak oluşturdu.

İyi Parti'nin aday çıkaracağı Ordu'da, düşünülen isim ise İdris Naim Şahin.

Seyit Torun öve öve bitiremedi

CHP adına İyi Parti'yle ittifak görüşmelerini yürüten CHP Genel Başkan Yardımıcısı Seyit Torun da Şahin'in adaylığına olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.

Torun, İdris Naim Şahin hakkında, "İdris Naim Şahin, Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var." ifadelerini kullanmıştı.

CHP içinde tepki

Bu açıklamalar CHP içinde tepkilere yol açtı. Bazı vekiller İdris Naim Şahin ismine tepki gösterdi. CHP Ordu İl Başkanlığı da İdris Naim Şahin'in aday gösterilse bile desteklenmeyeceğini açıkladı.

Akşener: CHP'nin kararın bekliyor

AK Parti'den istifa ederek ayrılan İdris Naim Şahin'in, Ordu'dan aday gösterilip gösterilmeyeceği iddialarını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener değerlendirdi.

Akşener, grup gazeteciyle sohbetinde, bu konudaki sorular üzerine "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile iş birliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler." dedi.

CHP'yi desteklemişti

İdris Naim Şahin, son yerel seçimlerde CHP adayını desteklemiş, AK Parti Ordu'da yüzde 54 oy oranı ile kazanmıştı.