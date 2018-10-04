İdrarda kan varsa, durduğunuz her dakika hata



Mesane kanseri, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm kanserler içinde erkeklerde dördüncü, kadınlarda sekizinci sıklıkta görülüyor.

Bizde ise mesane kanserinin erkeklerde prostat kanserinden sonra en sık karşılaşılan tümör tiplerinden biri..

Mesane kanserinin bilinen en önemli risk faktörü sigara.. Mesane kanserleri erkeklerde % 50, kadınlarda % 23 oranında sigaradan kaynaklanıyor. Mesane kanserlerinin yaklaşık % 20'si de mesleki karsinojenlere maruz kalma sonucu oluşmakta..



Mesane tümörleri % 90'dan fazla oranda değişici epitelyum hücreli, yaklaşık % 60'ı düşük dereceli ve derin katmanlara ilerlememiş tümörleri kapsıyor.

Kapalı endoskopik cerrahi uygulanan tümörlerin önemli bir bölümünün zaman içerisinde tekrarlama eğilimi gösterdiği biliniyor.

Bununla beraber derin katmanlara ilerlememiş tümör teşhisi konan hastaların % 10 kadar küçük bir bölümününde kanserin, derin dokuları etkileyebildiğini veya metastatik yapı kazanarak ilerleyebildiği görülüyor.

ERKEN TEŞHİS, TEDAVİDE BAŞARI GETİRİYOR

İdrardan kan gelmesi mesane kanserinde çok önemli bir belirti. Çünkü hastaların % 85'inde idrardan kan geldiği biliniyor. Bu durumda hastanın mutlaka vakit kaybetmeden hekime başvurması gerekiyor.

İdrardan kan gelmesi, sürekli değil aralıklı da olabilir.

Mesane kanserinin teşhisinde mesanenin endoskopik olarak muayene edilmesi olarak tanımlanan “sistoskopi” önemli bir yöntem.

Mesanenin yüzeysel tümörlerinin, farklı biyolojik davranışa sahip tümörlerin birlikte bulunduğu çok heterojen bir grup.. Mesane tümörlerinde kapalı endoskopik cerrahi olan Transüretral Rezeksiyon (TUR-M), tüm tümörlerde başlangıç tedavisidir. Ancak TUR-M sonrası tümörün tekrarlama oranı % 50-80; derin dokulara ilerleme oranı ise % 0-25 arasında değişiyor.

TUR-M sonrası uygulanan mesanenin içine ilaç verilerek yapılan tedavi ile mevcut hastalığın ortadan kaldırılması, tekrarlaması ve derin dokulara ilerlemesinin önlenmesi isteniyor..

Düşük riskli, derin katmanlara ilerlememiş mesane kanserlerinde sistoskopi ile izleme yapılıyor. Kas dokusuna ilerlememiş yüksek riskli mesane kanserlerinde ise çok daha yakın izleme yapılması gerekmekte..

KAS TABAKASINA İLERLEMİŞSE, ÖLÜM

Tümörün mesanenin kas tabakasına ilerlemesi ölüme sebep olabiliyor. Mesane kanserli hastaların yaklaşık % 20'sinin ilk teşhisi bu şekilde. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde mesanenin çevre dokularla birlikte çıkartılması olan “radikal sistektomi” uygulanıyor. Hem erkek hem de kadınlarda uygun hasta grubunda idrar kanalının korunup yeni mesane yapılması ve idrar kanalına bağlanması yönteminin de güvenli olarak yapılabildiğini belirtelim.

İleri evre ve metastatik mesane kanserlerinde ise sistemik kemoterapi tedavi protokolü uygulanmakta. Bugün için bazı metastatik mesane kanserli hastalarda uzun süreli sağ kalım sağlayabilen tedavi yöntemi sistemik kemoterapi..

Kan geliyorsa tehlike var demektir!

İdrarda kan gelmesi, ölümle sonuçlanabilen “mesane kanseri” habercisi olabiliyor.

Orta yaşlar da dahil olmak üzere daha çok 60 yaş üstünde görülen mesane kanseri, kanser türlerinin en sık rastlanılanları arasındadır. İdrar torbasının yüzeyinde ya da daha derinlerinde oluşan bir tümördür.

Kimyasalların mesane kanserine yol açmasında önemli etkileri olduğu düşünülür.

Bilhassa da sigara içenler, kimya, petrol, lastik sanayileri ve matbaacılıkta çalışan kişiler mesane kanserine karşı büyük risk altındadır.

İdrardan kan gelmesi, işeme esnasında ağrı ve sık sık idrar çıkma gibi şikayetler yer alır. Bu şikayetleri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden hekime görünmeli ve ciddi araştırması yapılmalıdır.

Geçmek bilmeyen ve sürekli tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, böbrek taşı rahatsızlığı ve uzun süren sonda kullanımı da mesane kanseri için büyük risktir.