İdrar yolu enfeksiyonunun ön tanısı için "akıllı bebek bezi" üretildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) ve Arkan Grup iş birliğinde hayata geçirilen akıllı bebek beziyle, bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu erken dönemde tespit edilebilecek.

Akıllı bebek bezine ilişkin bir otelde yapılan basın toplantısında konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversitenin patent ortağı olduğu, üniversite-sanayi iş birliğinin artık ürüne dönüştüğü bir konuyu konuştuklarını söyledi.

Aydın, bu ürünün ortaya çıkmasında üniversitenin her aşamasında destek olduğunu ve üniversitedeki akademisyenlerin de projenin hayata geçmesi için destek verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben de paketin üzerindeki yazıların büyüklüğü, içerisindeki kullanım kitapçığının ne şekilde olacağına kadar bu toplantıların içinde yer aldım. Yönetim olarak içerisinde yer aldığımız bir ürün. Akıllı bebek bezi kesinlikle bir muayene yöntemi değildir, bu gerçek bir tanı yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Akıllı bebek bezi, sadece bebekte idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı konusunda ön tanı olarak kullanacağımız bir yöntem. Bebeklerde idrar alınmasında zaman zaman zorluk yaşanabiliyor, bu bebek beziyle birlikte aileler bu şüphelerini gidermiş olacak. Böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler, sağlık kurumuna ve hekime başvurarak gerçek tanının laboratuvar ortamında yapılmasını sağlamış olacaklar."

- Bezdeki solüsyonlar, bebeğin idrarında enfeksiyon olup olmadığını ortaya koyuyor

Arkan Grup Genel Koordinatörü Özcan Arkan da "Pine Smart" adı verilen ürünün erken teşhise katkı sağlayacağını belirterek, yeğeninin böbrek hastalığı nedeniyle yaşadığı problemlerin ardından akıllı bebek bezi projesini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirdikleri üründe bulunan solüsyonlar yardımıyla bebeklerde bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyonun olup olmadığının erken dönemde anlaşılabileceğine işaret eden Arkan, şöyle devam etti:

"Akıllı bebek bezinde bulunan solüsyonlar sayesinde bebeklerin idrarında enfeksiyon olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Eğer bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusu ise bez üzerinde pembe bir renk meydana geliyor. Bebek bezinde oluşan pembe renk, bebeğin sağlık durumu hakkında ebeveynleri uyararak, tehlike olduğuna dikkati çekiyor. Akıllı bebek bezi, normal bebek bezleri gibi bağlanabildiğinden, tüm bebeklerin kullanımına uygun tasarımıyla da ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor. Erken tanı ile tedaviye hızlı geçişin amaçlandığı ürünle, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve ileri dönem komplikasyonlarının engellenmesi amaçlanıyor."