İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri Nelerdir?

Escherichia coli olarak adlandırılan koli basili bakterisi, basit sistitlere en sık neden olan etkenlerdendir. Vakaların %75-95'inde koli basili görülse de Enterobakter türleri ile birlikte diğer bakteriler de idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

Çoğunlukla dış etkenlere bağlı gerçekleşen ve mesane, böbrek gibi bölgelere etkisi olan bu enfeksiyondan kurtulmak artık daha kolay.

Limon Suyu

İdrar miktarının arttırılması iltihabın kolayca çözülmesini sağlar. Limon da bu bitkilerden biri. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz.

Maydanoz

İdrar söktürücü özelliği bulunan maydanozu; çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ve hatta üzerine limon sıkarak tüketmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Turna yemişi çayı

Kurutulmuş turna yemişi çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Böğürtlen çayı

Kurutulmuş böğürtlen çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan rahatça kurtulabilirsiniz.

Kızılcık suyu

Doğada asidik olduğu bilinen kızılcık suyu, düzenli tüketilirse bakterilerin yok olmasını sağlar. Bu yüzden gün içerisinde kızılcık suyu tüketmek yararınıza olacaktır.

Altın mühür

Erkeklerde meydana gelen bel soğuklu idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Böyle durumlarda altın mühür bitkisini çekinmeden kullanabilirsiniz.

Kişniş tohumu

Sabahları 10 g kişniş tohumunu ezin ve şeker ile karıştırıp tüketin.