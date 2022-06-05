İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Genellikle kış aylarında havaların soğuk olması sebebiyle ayakların üşütülmesi yada soğuk yere oturma sonucu ortaya çıkabilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülür. İdrar yolu enfeksiyonuna karnabahar kürü, maydanoz kürü ve soğan suyu gibi bitkilerin kürleri fayda sağlar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

İdrar yollarına giren bakteriler yada virüsler sebebiyle idrar yolu enfeksiyonu oluşur. Nadiren mantarlar sebebiyle de iltihap oluşabilir. İltihaplı hücrelerin var olmasıyla idrar yolu iltihabı ortaya çıkar. İdrarda iltihaplı hücrelerin oluşmasının çeşitli sebepleri vardır. İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kadınlarda daha çok ortaya çıkar. İşte idrarda iltihaplı hücrelerin oluşma sebeplerinden bazıları:

Böbrek taşı

Mantar enfeksiyonları

Viral enfeksiyonlar

Dış gebelik sonucu iltihap oluşması

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Kimyasal zehirlenmeler

İdrar yollarında oluşan tüberküloz

Cinsel organlarda yada üriner organlarda kanser

Erkeklerde prostat bezleri hastalıkları

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık sık idrara çıkmak

Her an idrarın varmış gibi hissetmek

İdrara çok sık çıkmaya rağmen çok az idrar yapmak

Ağrılı ve yanma hissi ile idrar yapmak

İdrarını yaparken zorlanmak

İdrarda ağır koku olması

Pembe, kırmızı renkte idrar yapmak

Kanlı idrar yapmak

Kadınlarda pelvik, erkeklerde rektal ağrı olması

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN TÜRLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu üretra, mesane yada böbrekte oluşabilir. Genellikle üretra yada mesanede oluşan iltihap tedavi edilmezse böbreklere de yayılabilir.

Üretra: İdrar yaparken yanma hissi oluşuyorsa, enfeksiyon üretrada başlamış demektir.

Mesanede Oluşan Enfeksiyon: Yine idrar esnasında yanma hissi oluşması ile birlikte kasıklarda basınç hissi oluşuyorsa mesanede idrar yolu iltihabına yakalanmış olabilirsiniz. Bu durumda kanlı idrara çıkma da görülebilir.

Böbreklerde Oluşan Enfeksiyon: Böbreklerde oluşan idrar yolu enfeksiyonu biraz daha farklı şekillerde kendini gösterir. Mide bulantısı, kusma hissinin yanı sıra sırt kısmında yanma ve yüksek ateş de hissedilebilir.

İDRAR YOLU İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle enfeksiyonun geçmesi için bolca su içilmelidir. Gün içinde tüketilen bol su ile iltihaba neden olan bakteriler vücuttan atılabilir.

Limonlu su da idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen yöntemlerden biridir. Bu enfeksiyondan kurtulmak için bir litre suyun içine bir adet limonun suyu sıkılır. Gün içinde hazırlanan limonlu su içilir. Bu şekilde şifa bulunabilir.

Elma sirkesi de uygulanabilecek diğer bir yöntemdir. Bu yöntem için büyük bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi, limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal eklenir. Güzelce karıştırılarak içilir. Hazırlanan elma sirkesi karışımı 4 gün boyunca içilebilir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketebilirsiniz.

Hatmi kökü çayı da faydalı içecekler arasındadır. Hatmi kökü çayının hazırlanması için bir bardak su kaynatılır. Kaynayan suyun içine bir çay kaşığı hatmi kökü tozu eklenerek 10-12 dakika kadar demlendirilir. Demlenen çay süzülerek ılınınca içilir. Günde birkaç sefer uygulayabileceğiniz bu çayı bal ile tatlandırarak da içebilirsiniz.

Sarımsak suyu içilirse enfeksiyona fayda sağlanabilir.

Papatya çayı da yarar sağlayan çaylar arasındadır. Papatya çayı hazırlamak için öncelikle bir bardak suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya atın. 10 dakika kadar papatyaları suda demleyin. Sonrasında süzerek ılınınca papatya çayını içebilirsiniz. Günde 2 yada 3 bardak içilebilir. Papatya çayı sadece idrar yolu iltihabını geçirmekle kalmaz, böbrek ve mesaneyi de temizler.

Kızılcık suyu da idrar yolu iltihabına iyi gelen bitkisel çözümler arasındadır. Günde 2 bardak kızılcık suyu tüketebilirsiniz. Şeker ilavesiz tüketmenizde fayda var. Yalnız böbrek taşı sorunu yaşayan kişiler kızılcık suyu içmemelidir.

Sabah ve akşamları yaban mersini suyu içilerek de fayda sağlanabilir. Aynı şekilde yemeklere de yaban mersini eklenebilir.

İDRAR YOLU İLTİHABI İÇİN BİTKİSEL KÜRLER

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN KARNABAHAR KÜRÜ!

Karnabahar idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen mucizevi bitkilerden biridir. Eğer kronik idrar yolu iltihabı rahatsızlığı yaşıyorsanız mutlaka karnabahar kürünü denemelisiniz. Bu kür için öncelikle 1,5 bardak su kaynatılır. Yalnız kaynatılan su, içme suyu olmalıdır. Bir yada iki çiçek demeti şeklinde karnabahar koparılarak parçalara ayrılır ve kaynayan suyun içine atılır. 5 dakika kısık ateşte karnabaharlar bu suyun içinde haşlanır. 5 dakika sonunda hazırlanan karnabahar suyu ocaktan alınarak bir bardağa süzülür ve ılınınca içilir. Haşlanmış karnabaharlar da salataya eklenerek tüketilebilir. Karnabahar suyu aç karnına yada tok karnına içilebilir.

Karnabahar kürü öncelikle 7 gün sabah akşam taze hazırlanarak uygulanır. Sonrasında 3 gün ara verilir ve 7 gün daha aynı kür uygulanarak 3 gün daha ara verilir. Son olarak 7 gün daha uygulanan karnabahar kürü sonlandırılır. Yani toplamda bu kür gün uygulanmış olur. Özellikle kronik idrar yolu iltihabı olan kişiler için harika bir kürdür. İbrahim Saraçoğlu da idrar yolu enfeksiyonuna çözüm olarak karnabahar kürünü önermektedir.

İDRAR YOLU İLTİHABI İÇİN MAYDANOZ KÜRÜ!

250 gram maydanozu yıkayın. Bir kabın içine ufak parçalar halinde maydanozları ufalayın. Maydanozların üzerine 250 gram limon kabuğu doğrayın. Maydanoz-limon karışımını blendırdan geçirin. İyice ufalanan maydanoz limon karışımının üzerine 250 gram kadar bal ve biraz zeytinyağı ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı buzdolabına atın. Hazırladığınız maydanoz küründen her gün bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Yalnız hazırlanan maydanoz kürü alerjiye neden olabilir. Kürün içindeki besinlerden birine alerjiniz varsa bu kürü tüketmemelisiniz. Ayrıca hamile ve emziren bayanlar kürleri uygulamadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

İDRAR YOLU İLTİHABI İÇİN MAYDANOZ SUYU!

Maydanoz suyu hazırlamak için, 2 bardak su kaynatılır. Kaynayan suya yarım demek maydanoz atılır. 10 dakika kadar maydanozlar demlendirilir. Ilındıktan sonra süzülerek maydanoz suyu içilebilir. İçmeden önce maydanoz suyunun içine bal ve limon suyu ilave edilebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA KARŞI SOĞAN SUYU!

Soğan kürü, idrar yolu iltihabından, fazla ve sık adet görmeye, kadın hastalıklarına ve yumurtalık kistlerine kadar birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Soğan suyu hazırlamak için beyaz ve mor soğanlar yerine sarı soğan tercih edilmelidir. Soğan kürü için öncelikle 2 bardak su kaynatılmalıdır. Bir adet soğanın kabukları soyulur ve 4 parçaya bölünür. Hazırlanan soğan kaynamış suyun içine atılarak 5 dakika kadar demlendirilir. Demlendikten sonra soğanlar süzülür ve soğan suyu ılınınca içilir. Öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak içilebilir. Her öğün öncesi içmeden taze hazırlanmalıdır. Bu şekilde taze hazırlanarak 15 gün boyunca tüketilmeli, sonrasında mutlaka içmek bırakılmalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu iltihabına karşı uygulanan kürlerin yada bitkisel çözümlerin yanı sıra, bazı önlemler ile iltihabın çabuk geçmesini sağlamak elimizdedir.

Bol bol su içilmeli bu sayede bakterilerin vücuttan atılması sağlanmalıdır.

Sıcak su torbası hazırlayarak ağrıyan bölgeye koyabilirsiniz.

Baharatlı gıdalardan uzak durun, bu dönemde tüketmeyin.

Çay, kahve yada kola gibi kafein içeren içecekler tüketilmemelidir.

İDRAR YOLU İLTİHABINA YAKALANMAMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Özellikle havalarında soğuk olduğu kış aylarında ayakları üşütmemek gerekir. Çıplak ayakla soğuk yerlere basılmamalıdır.

Soğuk yerlere oturulmamalıdır.

Cinsel birleşme yaşandıktan sonra duş alınmalı ve tuvalet ihtiyacı karşılanmalıdır.

Tuvalet ihtiyacı geldiğinde tutulmamalı, idrar çıkılmalıdır.

Gün içinde bol bol su içilmelidir.

İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için her gün olmasa da sık sık duş alınarak temizlenilmelidir.