İdrar yollarındaki enfeksiyon ve iltihabı söken çaylar

İdrar yolu enfeksiyonu oldukça can sıkıcı bir rahatsızlıktır. Özellikle kadınların sıklıkla karşılaştığı bu hastalık, böbrekler başta olmak üzere, bütün boşaltım sistemini etkiler. Mide bulantısı ve şiddetli ağrılarıda beraberinde getirir.

Bir nebze rahatlamak için, günde 8 bardak kadar su içmek, doğal ve düzenli beslenmek gerekir. Bunun dışında doğal meyvelerin özü çıkarılarak, suyunuzun içerisine koyup bolca tüketin. Özelliklede idrar yolundaki enfeksiyonlarla savaşan besinleri tüketmeniz gerekir.

Duş alarak kan akışınızı artırıp, vücudunuzun rahatlamasını sağlayabilir, ekstra bir hijyen sağlamış olabilirsiniz.

Kahve ve limondan olabildiğince uzak durun. Çünkü idrar yolunda oluşan enfeksiyonlarla birlikte, tahrişe sebebiyet verip, daha fazla acı çekmenize sebebiyet verir.

İdrar yollarındaki iltihabı söken çaylar

Bu listedeki bütün çayları bir bardak kaynar suda, 5 dakika kadar kaynatıp, bir süre dinlendirmelisiniz. Daha fazla kaynattığınızda, besin değerleri yok olacağı gibi, etkisini de görmemenize sebep olabilir.

Karnabahar çayı

Karnabaharın içerisinde idrar yollarındaki enfeksiyonları söküp atmaya yarayan maddeler mevcuttur. Bu nedenle fazla kullanımı zararlı olabilir. Yeteri kadar kullandığınızda, etkisini göreceksiniz.

Bu çayı bir hafta tüketip, 3 gün ara vererek, 3 hafta boyunca için. Günde 2 bardak içebilirsiniz.

Andız otu kökü çayı

Bu çayı günde bir kere, ay içerisinde 10 gün içerek tüketebileceğiniz bir kür olarak uygulayın.

Hatmi çiçeği çayı

Hatmi, doğal idrar söktürücü ve antioksidan olan bir çiçektir. Günde iki kere içebileceğiniz bu çayı, 2 haftadan uzun süre kullanmamalısınız. Bir süre ara verdikten sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Maydanoz sapı çayı

Maydanoz, iltihaplanmayı en etkili şekilde kesecek bitkidir. Böbrekleri rahatlatan, boşaltım sistemindeki bütün enfeksiyonları söküp atan ve sindirimi rahatlatan bir çaydır. Damarların temizlenmesini sağlayan maydanozu, suyunuzun içerisine çiğ olarak koyup tüketebilirsiniz.

Çayınıda günde iki kere, 3 hafta boyunca tüketebilirsiniz. İltihaplanmayı en etkili şekilde kesecek bitkidir.