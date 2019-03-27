0553 313 94 23

İdrar yollarındaki darlığa stentli çözüm

Üroloji Uzmanı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:08
İdrar yollarındaki darlığa stentli çözüm

Üroloji Uzmanı Dr. Gürkan Özkan, idrar yollarında darlığı olan hastalara stent tedavisinden sonra tekrar eski yaşam kalitesine dönebileceğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Dr. Gürkan Özkan, idrar yollarında darlık ile ilgili bilgi verdi. İnsanların yılda 5 veya 10 kere daralan idrar borusunu genişletmek için küçük ameliyatlara girdiğini ifade eden Özkan, “Gerçekleştirdiğimiz stent tedavisinden sonra hasta sıkıntılarından kurtuluyor. İdrar kanalındaki darlık ortadan kalktıktan sonra hasta idrarını rahat rahat yapabiliyor" dedi.


Stendin, idrar yollarındaki dar olan kısmı genişletme ve idrarın daha kolay atılmasını sağladığını aktaran Özkan, “Günübirlik ile hasta konforu olan bir işlemdir. Sonuçları çok başarılıdır. Özellikle idrar yapmada zorluğu olan ve idrar yollarında darlığı olan hastaların teşhisi için kesin çözümdür. Hastanın sürekli doktora ve hastaneye gidip küçük operasyonlara girmesi yerine, bir seferliğine bu stendi taktırması hastanın yaşam kalitesini de arttırıyor. Böylelikle böbreğin ve mesanenin de zorlanması ortadan çıkmış oluyor” diye konuştu.



“İşlem sonrasında hastanın sürekli hastaneye veya doktora gitmesi ortadan kalkıyor”


Özellikle sonda takılma işlemi veya geçirilmiş olaylardan sonra penisin içindeki idrar borusunda daralmalar ve idrar yapamama gibi belirti veren hastalıkların ortaya çıktığını da kaydeden Özkan, “Bu genelde prostat ile karıştırılabiliyor. Fakat kesinlikle prostatla alakası yok. Bu yaptığımız özel bir silikon tüp sayesinde yani kalbe koyulan stent gibi düşünebiliriz. İşlem sonrasında hastanın sürekli hastaneye veya doktora gitmesi ortadan kalkıyor ve hasta eski yaşam kalitesine kavuşuyor. Özellikle bu kanal darlığı çeken hastalarımıza bunu önemle tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz..
    2. “Yenişehirli’nin derdine derman olmaya..
    3. Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan..
    4. Gaziantep'te akü hırsızları suçüstü..
    5. "Gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi..
    6. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    7. Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde..
    8. Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti..
    9. ÖYP Araştırma Görevlileri..
    10. Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü..
    11. Büyükelçi Christian Berger’den Golan..
    12. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    13. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    14. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    15. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    16. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    17. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    18. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    21. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    22. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    23. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    24. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    25. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    27. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    28. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    29. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    30. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek