İdrar kokusu ve idrar lekeleri nasıl çıkar? Pratik yöntemleri | İdrar lekesi yataktan nasıl çıkar?

İdrar Kokusu ve İdrar Lekesi Giderme Yöntemleri

İdrar kokusu küçük çocukları ya da evcil hayvanı bulunan kişilerin sık sık karşılaştığı durumlardan biridir. Halıya, koltuklara ya da evin çeşitli bölümlerine sinmiş olan bu koku zaman içerisinde daha da belirgin bir hal alarak yaşam alanlarında rahatsızlık oluşturabilir. Kıyafetlerde oluşan idrar kokusunun giderilmesi kolay olurken eşyalarda oluşan kokuları gidermek için özel yöntemler denemek gerekebilir.

Kıyafetlerin üzerinde oluşan idrar lekesini ve idrar kokusunu geçirmek için bol deterjan kullanılarak yıkanması gerekir. Kokunun giderilmesinde kokulu yumuşatıcılar denenebileceği gibi parfüm ve ya çeşitli kokular ile idrar kokusunu maskelemek kesin sonuçlar vermeyecektir. Bu nedenle yıkanarak temizlenmesi gerekir.

Evdeki halı, koltuk ya da örtü gibi alanlarda oluşan idrar kokusunun giderilmesinde eğer idrarın yapıldığı alan görülmüşse hemen müdahale edilmesi gerekir. Bu konuda deterjanlı bir bezle ovalayarak idrarlı kısmın çıkması sağlanabilir. Ancak koltuk gibi iç kısmına ulaşamayacağınız alanlardaki idrar kokusunu gidermek için öncelikle nemi alacak ve kokuyu ortadan kaldıracak yöntemler denenmelidir.

Evde İdrar Kokusunu Geçirmenin Yolları

Sirke Kullanmak

Halılarda ve ya koltuklarda oluşan idrar kokusunun geçmesi için sirke kullanılabilir. Sirke oldukça etkili bir koku giderici olduğu gibi koltuk gibi iç kısmı süngerli olan yapılarda bulunan bütün idrar kokusunu ortadan kaldıracaktır. Nemin ortadan kalkmasını da sağlayacak olan sirkeden idrarlı olan kısma dökülmesi ve kuruyana kadar beklenmesi gerekir. Birkaç gün sonra sirkeli kısımlarda herhangi bir koku kalmayacaktır.

Çocukların yataklarındaki idrar kokusunun giderilmesinde de sirke kullanılabilir. Yatağın lekeli kısımlarına dökülerek koku ve leke giderilebilir.

Tuvaletlerde ve banyolarda oluşan idrar kokusunun giderilmesinde de sirke oldukça faydalı olacaktır. Püskürtme aparatının içerisine sirke koyularak tuvalete ve banyoya püskürtülebilir. Bu sayede kokular gidecek ve daha ferah bir koku oluşacaktır.

Karbonat

Karbonat nem alma ve kokuyu hapsetme özelliğine sahip olan bir üründür. İdrarlı olan kısımdaki kokuyu engellemek için bir tatlı kaşığı kadar karbonat bu bölgeye koyularak hem idrarı hem de kokuyu emmesi sağlanabilir. Koltuklarda ve halılarda oldukça kolay bir şekilde uygulanabilen bu yöntem aynı zamanda leke kalmasını da engelleyecektir.

Oksijenli Su

Yataklarda oluşan idrar kokusu çoğu zaman kalıcıdır. Bu kokuların giderilmesinde idrarı çözebilecek ürünler kullanmak gerekebilir. Oksijeni bir bardak suyun içerisinde biraz açarak idrarlı bölgelere püskürtebilirsiniz. Bu sayede oksijen kokuları yok edecek ve temiz bir görüntü oluşturacaktır.

Evde İdrar Lekesinden Kurtulma Yolları

Evin çeşitli alanlarında oluşan idrar lekeleri sarı görüntüsü ile eşyalarınızın kötü görünmesine neden olabilir. İdrardan hemen sonra kirlenen alanın temizlenmesi halinde idrar lekesi kalmayacaktır. Ancak idrarın kurumasından sonra oluşan lekeleri ve kokuları çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanmak gerekebilir.

Sıcak Su ve Deterjan

İdrar lekesinin çıkarılmasında sıcak su kullanmak daha kısa sürede lekenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Sıcak suyun içerisine kokulu bir deterjan eklemek ve bir bez yardımıyla lekeli kısımları ovalamak kısa sürede lekelerin çıkmasını sağlar. Çok sulu kalan kısımlarda yeniden leke oluşmasını engellemek adına iyice kurutulmalıdır. Eğer nemli alanlar kalmışsa biraz tuz ve ya karbonat bu bölgeye koyularak fazla kalan suyun emilmesi sağlanabilir. Yataklarda, halılarda ve çarşaf, koltuk gibi alanlarda bu yöntem oldukça etkili olacaktır.

Amonyaklı Su

Bir su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar amonyak eklenerek idrar lekesi olan kısım silinebilir. Kısa sürede silinen kısımdaki lekeler ortadan kalkacaktır. Amonyak idrarın yapısını bozarak lekenin oluştuğu alanı temiz hale getirecektir. Nemli kalan kısımların suyunu alabilmek için mısır nişastası gibi ürünler nemli alana serpiştirilebilir.

Enzimatik Temizleyiciler

Eğer evde evcil hayvan bulunuyorsa ve bu hayvanların idrarı temizlenecekse enzimatik deterjanlar kullanılabilir. Hem lekeyi çıkarabilen hem de kokunun gitmesini sağlayan bu deterjanlar marketlerde satışa sunulmaktadır. Biz bez yardımı ile uygulanabilen deterjanlar sayesinde idrar kalıntıları hızlı bir şekilde parçalanacaktır.



Karbonat ya da Kabartma Tozu

İdrar lekesinin olduğu alanı öncelikle deterjanlı su ile ovalayın. Ovaladığınızda lekelerin bir kısmı geçmiş olacaktır. Geçmeyen lekelerin üzerine ise karbonat ya da kabartma tozu dökerek lekelerin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hem fazla nemi hem kokuyu hem de lekeyi bu yöntemle çıkarabilirsiniz.

Sirkeli Su

Sirke ile suyu karıştırarak lekeli kısma püskürtebilir ve bir fırça ya da bez yardımıyla ovalayarak lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sirkeli suyun içerisine az miktarda soda ekleyerek de lekelerin çözünmesini sağlayabilirsiniz.

İdrar kaçırma sadece çocuklarda değil hasta kişilerde de olabilir. Eskiden kalmış, kurumuş çiş lekelerini yataktan temizlemek için amonyak kullanabilirsiniz.

Eski ve Kurumuş İdrar Lekelerini Çıkartmak Mümkün mü?

Ne kadar eskirse o kadar sorun yaratacak olan yataktaki idrar lekeleri anında temizlenmelidir. Fakat olası durumlar ışığında bir süredir yatağın üzerinde sarı renklerle barınmış olan bir idrar lekesini ele alalım.

Bu lekeyi çıkarmanın yolu tamamıyla beyazlatıcı klor kullanımından geçmektedir. Alternatif olarak temizlik ürünleri ve beyazlatıcı deterjanlar kullanılabilir.

Bu size ve tercihinize kalmış bir durum iken klor beyazlatıcıyı ya da toz beyazlatıcı deterjanları ciddi miktarlarda kullanmak gerekebilir. Mevcut sarı renkli idrar lekesini yataktan çıkarmak için sarf edeceğiniz efor ise saatlerinizi alabilir.

Önerilen yöntem ılık bir suyla önceden idrar lekesinin olduğu bölgeyi güzelce ıslatmaktan geçer. Böylelikle lekeyi oluşturan kir yumuşar ve çıkmaya hazır hale gelir.

Sonrasında ise deterjan ya da klor beyazlatıcı kullanarak bu lekenin olduğu kısımlar tekrar tekrar ovalanarak çitilenir. İşlemlerin ardından bekleyip sonucu gözlerinizle görebilirsiniz.

Fakat bu uygulamanın dışında tekrardan temizlemek gereken yatağı soğuk suyla yıkayarak ya da ilgili uygulama bölgesini ıslatılmış bezle silerek arındırabilirsiniz.

Yatağınızın kalitesine bağlı olarak beyazlatıcılar idrar lekesini çıkarsa da yatağın renginde bir tonaj farkı yaratabilir. Bunun önüne geçmek için yan kısmından ufak bir bölgeye önceden uygulayıp sonucu izlemenizi öneririz.