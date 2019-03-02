0553 313 94 23

İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:11
İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir, özellikle çoklu doğum yapmış ve kilolu olan kadınlarda idrar kaçırma durumunun sıkça görüldüğünü söyledi. Tünerir, idrar kaçırma sorununun tedavisinin manyetik akım vererek pelvik taban kaslarını harekete geçiren inkontinans koltuğu ile mümkün olduğunu ifade etti.


İdrar kaçırma durumu uzmanlara göre genellikle kilo sorunları olan, çoklu doğum yapmış ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kadınlarda görülüyor. Rahatsız edici durum yüzünden bazı kadınlar sosyalleşmekten bile uzak kalabiliyor. Kadınların hayatını kabusa çeviren bu sorun ameliyat olmadan tedavi edilebiliyor. Hastaların bu sorunu ameliyat olmadan haftada 3-4 defa, seans başına 20 dakika ve toplamda ise 15-20 seans boyunca manyetik akım veren inkontinans koltuğu sayesinde tedavi edilebiliyor. Konuyla ilgili Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir, koltuğun taban kaslarını ve mesaneyi güçlendirdiğini dile getirdi.



"Rahatsızlık manyetik inkontinans koltuğu ile tedavi edilebiliyor"


Uzm. Dr. Tünerir, "Özellikle çoklu doğum yapmış, kilolu, şeker hastası ve bazı hastalıkları olan kadınlarda idrar kaçırma durumunu sıkça görebiliyoruz. Bu oldukça rahatsız edici bir durum, hastaları toplumla sosyalleşmekten de alıkoyuyor. Bunun için çok kolay bir tedavi yöntemi var. Rahatsızlık manyetik inkontinans koltuğu ile tedavi edilebiliyor. Hastalarımız giysileriyle bu koltuğa haftada 3-4 kez oturuyor. 20 dakika gibi bir sürede tedavi olabiliyorlar. 15-20 seans arasında tedavi uyguluyoruz ve bunun yanı sıra hastanın pelvik taban kaslarını kuvvetlendirici egzersizler veriyoruz. Egzersizleri yapmak da önemli. Özellikle pelvik taban kasları zayıf olan kadınlarda idrar kaçırma olasılığı daha fazla oluyor. Bu tedavi giysiyle oturarak yapıldığı için çok kolay ve konforlu bir tedavi. Herhangi bir ağrı, sızı olmuyor. Özellikle ürolojik muayenelerden sonra yapılan tespitlerde herhangi bir enfeksiyon tümörü veya başka bir sebebi olmayan hastalarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu koltuk 20 dakika süreyle değişen zamanlarda manyetik alan akımı veriyor. Pelvik dediğimiz taban kaslarını uyarıyor, kuvvetlendiriyor. Zayıflamış kasları kuvvetlendirerek mesanenin ve taban kaslarının kuvvetlenmesinin etkisiyle hasta idrar kaçırmamaya başlıyor" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi, bacağından vuruldu
    1. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    2. İnekleri elektrik çarptı
    3. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    4. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    5. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    6. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    7. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    8. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    9. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    10. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    11. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    12. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    13. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    14. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    15. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    16. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    18. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    19. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    20. (Özel) Milli savunma sanayi..
    21. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    22. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    23. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    24. Lionel Messi geri döndü
    25. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    26. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    27. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    28. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    29. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    30. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı