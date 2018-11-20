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İDO'dan sonra onlar da çekiliyor!

İDO'nun iç hat seferlerini durdurma kararının ardından TURYOL'dan da flaş bir açıklama geldi. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, "Her an kontak kapatabiliriz" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 12:25
İDO'dan sonra onlar da çekiliyor!

İDO’nun ekonomik nedenlerle iç hat seferlerine son vermesiyle başlayan tartışmalar sürerken TURYOL'dan da "biz de kontak kapatabiliriz" açıklaması geldi.

İDO ekonomik durumu sebep göstererek İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımını 1 Aralık tarihinde durduracağını açıklamıştı. İstanbulluların tepkisini çeken bu kararın ardından bir kötü haber de TURYOL firmasından geldi.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP’li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO’nun seferlerine son vermesinin nedeninin maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi olduğunu söyleyerek “TURYOL olarak biz de kontak kapatabiliriz. Akaryakıt giderlerimiz geçen yıla göre yüzde 143 arttı” dedi.

Giderler çok arttı

Özlem Güvemli'nin haberine göre TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. TURYOL'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

"Her an kontak kapatabiliriz"

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:25
  1. İstanbul
  2. İDO
  3. Turyol

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  • Halk Halk 18 dk önce
    yüzlerce şirket iflas erteleme istedi binlerce yurttaş işsiz kaldı temel ihtiyaç olan birçok gıdanın fiyatı arttı halkın alım gücünde ciddi bir düşüş var paramız eridi bitti hemen hemen herşey kat ve kat arttı et bakliyat sebze meyve süt ürünleri herşey zamlandı faturalar belimizi büktüama haksızlık yapmayalım ekonomi çok iyi herkes bizi kıskanıyor
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