İDO'dan sonra onlar da çekiliyor!

İDO’nun ekonomik nedenlerle iç hat seferlerine son vermesiyle başlayan tartışmalar sürerken TURYOL'dan da "biz de kontak kapatabiliriz" açıklaması geldi.

İDO ekonomik durumu sebep göstererek İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımını 1 Aralık tarihinde durduracağını açıklamıştı. İstanbulluların tepkisini çeken bu kararın ardından bir kötü haber de TURYOL firmasından geldi.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP’li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO’nun seferlerine son vermesinin nedeninin maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi olduğunu söyleyerek “TURYOL olarak biz de kontak kapatabiliriz. Akaryakıt giderlerimiz geçen yıla göre yüzde 143 arttı” dedi.

Giderler çok arttı

Özlem Güvemli'nin haberine göre TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. TURYOL'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

"Her an kontak kapatabiliriz"

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.