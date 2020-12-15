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Aktüel İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri
Aktüel

İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:39:07 -
İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

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