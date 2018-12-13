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İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattında, 15-31 Aralık'ta "Büyük Kış İndirimi" kampanyası gerçekleştireceğini duyurdu.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:56
İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"

İDO'dan yapılan açıklamada, Eskihisar-Topçular hattında 15 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, körfez geçişlerinde yüzde 40'lık indirim uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, 15 Aralık-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40 oranında misafirlerinin cebini ısıtacak 'Büyük Kış İndirimi'ni başlatıyor. Buna göre, Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretlerini otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL belirleyen İDO, yolculuklarda keyifli bir dinlenme molası hissettirecek körfez geçişine dev bir kış kampanyası ile imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tarihlerde belirlenen hatta, kamyonetlerden tek yönde 40, giriş-dönüşte 75 TL, kamyonlardan tek yönde 65, gidiş-dönüşte 75 TL, tırlardan tek yönde 95, gidiş dönüşte 180 TL, motosikletlerden ise tek yönde 15, gidiş-dönüşte 20 TL ücret alınacağı duyuruldu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:56
  1. İDO
  2. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
  3. Eskihisar-Topçular
  4. Büyük Kış İndirimi

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