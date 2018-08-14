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İDO’dan bayram için 42 ek sefer

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 17-26 Ağustos tarihlerinde 42 ek seferle hizmet verecek.

14 Ağustos 2018 Salı 09:56
İDO’dan bayram için 42 ek sefer

Ek seferlerle trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor. İDO tarafından bayram döneminde boyunca hızlı feribotta yaklaşık 860, dış hat deniz otobüsünde 405, iç hat deniz otobüsünde ise 108 sefer gerçekleştirilecek. Araba vapuru hatlarındaki 4 bin 470 seferle bu sayı 5 bin 843’ü bulacak. Şirket, 450 bini aşkın araçla, 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:56
  1. İDO
  2. ek sefer
  3. Kurban bayramı

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