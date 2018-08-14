İDO’dan bayram için 42 ek sefer

Ek seferlerle trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor. İDO tarafından bayram döneminde boyunca hızlı feribotta yaklaşık 860, dış hat deniz otobüsünde 405, iç hat deniz otobüsünde ise 108 sefer gerçekleştirilecek. Araba vapuru hatlarındaki 4 bin 470 seferle bu sayı 5 bin 843’ü bulacak. Şirket, 450 bini aşkın araçla, 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.