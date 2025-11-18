  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki zehirlenme olayında yeni şüphe! Otel odasında şok eden detay!

Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

İfade özgürlükçü batı seviciler şokta! Avrupa’da sansürlü demokrasi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu
Yerel İDO ve BUDO'dan 10 sefer için kötü hava uyarısı
Yerel

İDO ve BUDO'dan 10 sefer için kötü hava uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İDO ve BUDO'dan 10 sefer için kötü hava uyarısı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İDO, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan toplam 10 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Hem Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hem de İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

 

BUDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER (8 SEFER) 

 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa, İstanbul ve Yalova Armutlu hatlarında karşılıklı olarak iptal edilen seferler şunlardır:

  • 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

  • 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

 

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER (2 SEFER) 

 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

  • 07:45 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

  • 19:00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

Yolcuların seyahatlerinden önce ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden güncel bilgileri kontrol etmeleri önemle rica olunur.

 

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi
Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Gündem

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23