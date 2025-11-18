İDO ve BUDO'dan 10 sefer için kötü hava uyarısı

Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Hem Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hem de İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

BUDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER (8 SEFER)

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa, İstanbul ve Yalova Armutlu hatlarında karşılıklı olarak iptal edilen seferler şunlardır:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER (2 SEFER)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

07:45 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

19:00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

Yolcuların seyahatlerinden önce ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden güncel bilgileri kontrol etmeleri önemle rica olunur.