İDO seferleri kademeli olarak başladı

Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibariyle başladı. 2 haziran itibariyle İDO, bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatarak vatandaşlara hizmet verecek.