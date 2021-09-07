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Yaşam İDO hangi seferler iptal oldu? Bugün İDO seferleri var mı?
Yaşam

İDO hangi seferler iptal oldu? Bugün İDO seferleri var mı?

Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bu sebeple bazı deniz otobüsü seferleri iptal oldu. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 08:39:00 -
İDO hangi seferler iptal oldu? Bugün İDO seferleri var mı?

Marmara Bölgesi’nde son günlerde şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca fırtına deniz ulaşımında aksaklıkların yaşanmasına yol açtı. Bazı seferler rüzgar sebebiyle ertelendi.

İDO hangi seferler iptal oldu? Bugün İDO seferleri var mı?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.  İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı, 07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

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