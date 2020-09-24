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Ekonomi İDO beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı
Ekonomi

İDO beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı

İDO, uzun zamandır beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 08:56:00 -
İDO beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı

Ulaşım ihtiyaçlarını öngörerek yeni hatlar açan ve tüm hatlarının planlamasını oluşturan İDO, her gün Kabataş- Bursa seferleri ve günde iki kez Kabataş- Bostancı iç hat seferleri gerçekleştirecek. İDO, zaman avantajı sağlayacak yeni hatlarına Kabataş – Bursa seferlerini de ekledi. Kabataş- Bursa seferleri her gün; Kabataş/ Kadıköy/ Bursa; Kabataş/ Kadıköy/ Yenikapı/ Bursa; Bursa / Yenikapı/ Kadıköy/ Kabataş rotalarını takip edecek. Kabataş- Bostancı iç hat ve KabataşBursa sefer saatleri ile ilgili olarak www.ido. com.tr, İDO Mobil Uygulama ve terminallerinde yer alan satış noktalarından bilgi alınabilecek.

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