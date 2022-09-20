İdmana polisler götürüyor! Nereden nereye...
Bu sezonun başında Manchester United'dan İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın Juventus serüveni istediği gibi gitmiyor. Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle İtalyan polisi tarafından koruma altına alınan Pogba'nın hayatı zehir olmuş durumda.
Bu sezonun başında Manchester United'dan İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın Juventus serüveni istediği gibi gitmiyor. Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle İtalyan polisi tarafından koruma altına alınan Pogba'nın hayatı zehir olmuş durumda.
Juventus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba, aile içi problemleri nedeniyle polis koruması altına alındı. Ölüm tehditleri alan yıldız oyuncu sokağa bile çıkamıyor. Polisler tarafından 24 saat gözetimde bulunan Pogba büyük sıkıntılar yaşıyor.
ANTRENMANA BİLE POLİSLE GİDİYOR
Antrenman tesislerine bile polis ekipleriyle giden Pogba'nın hayatı adeta zehir olmuş durumda. Fransız yıldız, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için polis koruması altına alındı. Pogba ayrıca, Mart ayından bu yana çocukluk arkadaşı tarafından şantaja uğradığını ve kurtulmak için 85 bin Sterlin para ödediğini söyledi.
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