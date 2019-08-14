İdlib’te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü İdlib’te muhaliflerin Esad rejimine ait bir Rus savaş uçağını düşürdüğü öğrenildi.

İdlib’te muhaliflerin Esad rejimine ait bir Rus savaş uçağını düşürdüğü öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib’teki muhalif gruplar, Han Şeyhun yakınlarında Esad rejimine ait SU22 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktaki pilotun muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye paraşütle atladığı ve daha sonra muhalifler tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Öte yandan rejime ait basın organlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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